Hatay'da iş makinesinin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede devam eden temel çalışmasında esnasında iş makinasının motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler iş makinesini sarmadan kontrol altına alındı. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş makinesinde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İş Makinesi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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