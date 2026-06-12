Kırıkhan'de iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Kırıkhan'de iş yeri alevlere teslim oldu

Kırıkhan\'de iş yeri alevlere teslim oldu
12.06.2026 08:27  Güncelleme: 08:29
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sebebi bilinmeyen bir yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesi yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkhan, 3. Sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'de iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika

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