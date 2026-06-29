Defne'de iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Defne'de iş yeri alevlere teslim oldu

Defne\'de iş yeri alevlere teslim oldu
29.06.2026 09:19  Güncelleme: 09:20
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Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Defne ilçesi Çekmece Mahallesi yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Ekonomi, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defne'de iş yeri alevlere teslim oldu - Son Dakika

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