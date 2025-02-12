Hatay'da iş yerinin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde bir iş yerinin odunluk kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iş yerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da İş Yerinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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