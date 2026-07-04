Hatay'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Olay; Altınözü ilçesine bağlı Tokdemir Mahallesi'nde yapımı devam eden köy evleri şantiyesinde yaşandı. Elektrik direğine çıkan işçi akıma kapılarak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan işçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle direkten indirildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali İbrahim Acar'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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