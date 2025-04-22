Hatay\'da İşçi Konteyneri Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

Olay, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kırıkhan Belediyesi temizlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Korkulu dakikaların yaşandığı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY