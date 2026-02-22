Kapı korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay'da demir kapı korkuluğuna sıkışarak mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde kapı korkuluğuna sıkışan kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kedi, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
