Hatay'da Kaçak Yapılar Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika
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Hatay'da Kaçak Yapılar Kontrollü Olarak Yıkıldı

Hatay\'da Kaçak Yapılar Kontrollü Olarak Yıkıldı
04.06.2025 08:57  Güncelleme: 09:01
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Hatay'ın Belen ilçesinde, yayla bölgelerinde yapılmış olan kaçak yapılar, Belen Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Belediye Başkanı İbrahim Gül, hazine ve belediye arazilerini işgal eden yapılar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Hatay'ın Belen ilçesinde yaylaya yapılan kaçak yapılar iş makinsiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Hava sıcaklığının yaz aylarında dayanılmaz seviyeye geldiği Hatay'da Amanos Dağları eteğindeki yayla bölgelerinin bulunduğu Belen ilçesindeki hazine ve belediye arazilerini işgal eden vatandaşlar, kaçak yapı inşa ediyorlar. Kamu arazilerinin işgaline yönelik Belen Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde denetim yapıldı. Belen Belediyesi, Atik yaylasına kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen betonarme ve prefabrik yapıları yıkma kararı aldı. Kontrollü yıkımlar, belediye ekipleri tarafından polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kaçak yapılar için vatandaşlara uyarıda bulunan Belen Belediyesi Başkanı İbrahim Gül, 6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketini örnek göstererek kaçak yapıların tehlikesine dikkat çekip, "Bölgemizdeki; hazine malları ve belediye arsalarının işgalleri ile ilgili yapılan hatalar vardı. Bölgemizde bu konularla ilgili işgaller vardı. Bunlarla ilgili Belen Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün koordinesinde bir çalışma yaptık ve buradaki işgalleri sonlandırıyoruz. Belen halkına buradan seslenmek istiyorum, kısa bir süre önce yaşadığımız bir deprem var ve asrın felaketinden ders alarak bu tür işgallere kesinlikle izin vermeyeceğimizi bilsinler. Belen halkından ricam kurallara uyarak hazine arazilerine ve belediyelerimizin arsalarını işgal etmesinler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Kaçak Yapılar Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika

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