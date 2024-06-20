Hatay'da Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde arefe gününden bu yana kayıp olan Mehmet Döner'in cansız bedeni, çalıştığı inşaat alanının yaklaşık 100 metre ilerisinde bulundu.

Yayladağı ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Mehmet Döner, Kurban Bayramı arifesinde Şenköy Mahallesi'ne çalışmaya gitmişti. İnşaat işinde çalışan 51 yaşındaki Döner, rahatsızlandığı için bir ağacın altında dinlenmeye başlamıştı. Bir süre dinlenen Döner, çalışma arkadaşları tarafından saat 10.30 sıralarında görüldükten sonra kayıplara karışmıştı. Şizofreni hastası olan Döner, adeta sırra kadem basmıştı. Bölgede jandarma ekipleri ve bölge halkı çalışma gerçekleştirmişti. Çalışmalara rağmen 5 gündür haber alınamayan şahsın cesedi, sabah saatlerinde zeytinlikte bahçesini sulayan bir vatandaş tarafından yoğun koku gelmesi üzerine ölü olarak bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Döner'in cansız bedeni Yayladağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi yara izi olmadığı öğrenilen ve kaybolduğu inşaat alanına 100 metre mesafede bulunan Döner'in kesin ölüm nedeni otopsi işlemiyle belirlenecek.

"Vatandaş bahçesini sularken koku alması üzerine rahmetliyi bulmuş"

Kaybolan adamın 5'inci gününde ölü bulunduğu ifade eden Şenköy Mahalle Muhtarı Sait Döş, "Sabah 07: 30'ta vatandaşların bilgi vermesiyle jandarma ekipleriyle olay yerine gittik. Arefe gününden beri kaybolan Mehmet Döner, maalesef ölü bulundu. Vatandaş bahçesini sularken koku alması üzerine rahmetliyi bulmuş. Jandarma ekipleri olay yerine geldi. Çalışmalardan sonra morga kaldırıldı" ifadelerini kullandı. - HATAY