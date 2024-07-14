Hatay\'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor

3.Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Çevlik plajında arkadaşlarıyla denize giren Bahadır Ç. (24), bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler genci arama çalışması başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıç ve can kurtaran ekipleri, Sahil Güvenlik Dalgıç ekipleri ve polis dalgıç ekipleri havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Genci arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait dron desteğiyle sürüyor. - HATAY