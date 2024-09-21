Hatay\'da Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Asi Nehri\'nde Bulundu

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Hatay'da kayıp olarak aranan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni Asi Nehri'nde bulundu.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi'nde Asi Nehri içerisinde ceset görüldüğünün ihbar verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri cesedi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama-kurtarma faaliyeti neticesinde kıyıdan 45 metre uzaklıktaki akıntı içerisinde takılan 65 yaşlarındaki A.C. isimli şahsın cesedine ulaşıldı. Yapılan kontrollerde şahsın kolluk kuvvetlerine kayıp ihbarında bulunan vatandaş olduğu tespit edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. - HATAY