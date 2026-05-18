Hatay'da Kekik Toplayan Kadın Uçurumdan Düştü
Hatay'da Kekik Toplayan Kadın Uçurumdan Düştü

18.05.2026 09:00
Hafta sonu kekik toplarken uçurumdan düşen kadın, 4 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.

Hatay'da kekik topladığı dağlık arazide uçurumdan yuvarlanan ve yaralanan yaşlı kadın, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde dağlık alana kekik toplamaya giden yaşlı kadın, ayağının kaymasıyla uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan kadını fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadının burada yapılan kontrollerde omuriliğinde 4 kırık olduğu tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

