Arsuz’da kepçeyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Arsuz’da kepçeyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Arsuz’da kepçeyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde, Arsuz Belediyesi'ne ait kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Arsuz Belediyesi'ne ait kepçeyle çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Arsuz Belediyesi'ne ait kepçe, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İtfaiye, Nardüzü, Arsuz, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arsuz’da kepçeyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arsuz’da kepçeyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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