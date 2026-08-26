Arsuz’da kepçeyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde, Arsuz Belediyesi'ne ait kepçe ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da Arsuz Belediyesi'ne ait kepçeyle çarpışarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Arsuz Belediyesi'ne ait kepçe, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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