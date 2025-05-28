Hatay\'da Kepçe Trafikteki Araçlara Çarptı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, park halindeki ve trafikteki araçları biçti. Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kepçe, yokuş aşağı inerken park halindeki araçları biçti. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kepçenin 4 araca çarptığı öğrenildi. Kepçenin kontrolden çıkarak ilerlediği ve araçlara çarptığı anlar ise kameraya yansıdı. - HATAY