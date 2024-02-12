Hatay'da konteyner kentte yangın çıktı - Son Dakika
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Hatay'da konteyner kentte yangın çıktı

Hatay\'da konteyner kentte yangın çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.

12.02.2024 00:51  Güncelleme: 00:53
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Hatay'da konteyner kentte meydana gelen yangın paniğe neden olurken 2 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Antakya ilçesinde bulunan bir konteyner kentte meydana geldi. Konteynerden alevler çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle yangına vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların mücadeleleriyle çevredeki diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın anında konteynerde kimsenin olmamasıysa olası faciayı önledi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da konteyner kentte yangın çıktı - Son Dakika


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