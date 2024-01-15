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Hatay'da konteyner yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay\'da konteyner yangını
15.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:12
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Hatay'da meydana gelen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Zülüflühan mahallesinde meydana geldi. Konteynerdeki yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında; konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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