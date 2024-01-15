Hatay\'da konteyner yangını

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Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı•
Hatay'da meydana gelen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Zülüflühan mahallesinde meydana geldi. Konteynerdeki yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında; konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
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