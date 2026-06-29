Defne'de korkutan konteyner yangını - Son Dakika
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Defne'de korkutan konteyner yangını

Defne\'de korkutan konteyner yangını
29.06.2026 08:35  Güncelleme: 08:37
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Hatay'ın Defne ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşam alanlarına yakın noktada bulunan konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan konteynerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defne'de korkutan konteyner yangını - Son Dakika

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