Hatay\'da Konteyner Yatakhanede Yangın

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Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. İşçilerin yaşadığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri ve iş makineleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY