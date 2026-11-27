Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin, park halindeki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletin, iş yerinin yanında park halinde bulunan otomobile çartığı ve iş yerindeki insanların panikle dışarıya çıktığı anlar kaydedildi.