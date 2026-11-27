Hatay'da kontrolden çıkan motosiklet park halindeki araca çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'nde motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada iş yerindekiler panikle dışarı çıktı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin, park halindeki otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan motosikletin, iş yerinin yanında park halinde bulunan otomobile çartığı ve iş yerindeki insanların panikle dışarıya çıktığı anlar kaydedildi.
Kaynak: İHA
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