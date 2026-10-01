Hatay\'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kaza anı tır kamerasına yansıdı

Hatay'da seyir halindeki otomobilin refüje çarparak hasar aldığı kaza ve tır sürücüsünün tepkisi araç kamerasına yansıdı.

Kaza; Antakya- İskenderun yolu Kıcı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, ıslak zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise seyreden tırın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobilin refüje çarptığı ve tır sürücüsünün verdiği tepki görüldü.