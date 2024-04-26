Hatay'da köpek saldırısında ayağı kırılan kız çocuğu - Son Dakika
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Hatay'da köpek saldırısında ayağı kırılan kız çocuğu

Hatay\'da köpek saldırısında ayağı kırılan kız çocuğu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu, köpek saldırısına uğradı ve kaçarken ayağı kırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çocuk yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kızın babası, sokak köpeklerinin toplanması için yetkililere çağrıda bulundu.

26.04.2024 09:28
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpek saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun, saldırıdan kaçarken ayağı kırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, çocuk yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan akşamı kuzenleriyle dışarıya çıkan 14 yaşındaki Zeynep Açar, yolun karşısında duran köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin üzerlerine doğru koştuğunu gören Açar, köpekten kaçarken yere düştü ve ayağını kırdı. Köpeğin kızlara saldırma ve Açar'ın kaçarken ayağını kırılma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kızı köpek saldırısına uğradıktan sonra konuşan Mithat Açar, yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istiyor.

"O korkuyla ve can havliyle koşarken ayağımı çarptım ve kırıldı"

Köpekten kaçtığı esnada ayağına kütüğe çarptığını belirten 14 yaşındaki Zeynep Açar, "Kuzenlerimle akşam yürüyüş yapmak istedik. Yolun karşısında bir köpek vardı. Köpeğe herhangi bir kışkırtma yapmamamıza rağmen üstümüze doğru koşmaya başladı. Biz de o korkuyla ve can havliyle kendimizi koşarken bulduk. Ben de o sırada ayağımı kütüğe çarptım. O esnada ayağım kırıldı. Şu an ayağımda hala ağrılarım var. Yürüme sürecim 2 ay sürebilir. Sokak köpekleri hakkında gerekenlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

"Kızım bu acıları çekti ama başka çocuklar çekmesin"

Kızının yolda giderken köpek saldırısında uğradığını ifade eden Mithat Açar, "Geçen Çarşamba günü kızım ve kuzenleri yolda giderken akşam saatlerinde bir köpeğin saldırısına uğradı. Kızım köpekten kaçmaya çalışırken yolda duran kütüğe ayağa takılarak yere düşünce ayağı kırılıyor. Kızım bir köpek saldırısına uğradığını söyledi. Çevrede çok köpek var ama kızıma bir köpek saldırdı. Bir köpeğin saldırısı da yeterli oluyor. Yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum. Kızım bu acıları çekti ama başka çocuklar çekmesin. Yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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