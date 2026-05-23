Akıntıya kapılarak nehirde kaybolan 20 yaşındaki genci arama çalışmaları üçüncü günde devam ediyor

23.05.2026 10:52  Güncelleme: 10:59
Hatay'da sağanak yağış nedeniyle taşan Karaçay Nehri üzerindeki köprü çöktü. Araçla nehre düşen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşılırken, 20 yaşındaki Musa Paşa'yı arama çalışmaları sürüyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay köprüsünün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde ilerleyen ve nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını ikinci gününde Hoşgel'in cansız bedenine ulaşırken Paşa'dan haber alınamadı. Paşa'yı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Aşırı yağışlar sonrası Antakya ile Samandağ'ı bağlayan köprünün Samandağ'a gidiş yönü yıkılmıştı ve trafiğe kapalıydı. Karayollarının çalışmalarının ardından köprü onarılıp trafiğe tekrardan açıldı.

"Araba geçerken köprüden nehre düştü, biririnin cansız bedenini dün çıkardılar ve diğerini de arama çalışmaları devam ediyor"

Köprüde kısa sürede önlem alınmasında daha büyük bir facianın önüne geçildiğini söyleyen Ali Randa, "Bu Karaçay köprüsü eskiden yıkılmıştı ve sonradan yapıldı ama selden dolayı bir daha yıkıldı. Bu köprüden mesaiden çıkan bir araba geçerken köprüden nehre düştü. Araçta iki kişiydiler, birinin cansız bedenini dün çıkardılar ve diğerini de arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve tüm ekipler burada. Öyle bir sel oldu ki inanılır gibi değildi. Her şeyi alıp götürdü,köprü yıkıldı ve trafik ekipleri hemen gelip önlem aldılar yoksa çok kişi düşerdi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

