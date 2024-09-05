Hatay\'da Kumar Oynayanlara Cezalar

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Hatay'da kumar oynayan 8 şahsa 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimlerde; iş yerinde bulunan 8 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslara; 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 23 bin 600 TL, 200 Suudi Arabistan Riyali ve çok sayıda iskambil kağıdına el konuldu. - HATAY