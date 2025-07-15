Hatay'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde 10 metrelik kuyudan köpek sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, hayvanı kendileri kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kuyuya indiler. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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