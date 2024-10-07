Hatay\'da Lise Kantininde Yangın!

Hatay'da lisenin kantininde yaşanan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde bulunan Habib-i Neccar Kız İmam Hatip Lisesi'nin kantininde yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye teşkilatına bağlı Antakya itfaiye istasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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