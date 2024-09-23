Hatay\'da Lokantada Çatı Yangını: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

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Hatay'da lokantanın çatısında başlayan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, Dörtyol İlçesi Numuneevler Mahallesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. İş yerinin çatısında başlayan yangında lokantada hasar oluştu. - HATAY