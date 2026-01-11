Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Hatay'da marketin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde bulunan bir marketin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden kurtarılan kedi doğaya bırakıldı. - HATAY