Hatay\'da meydana gelen ot yangını söndürüldü

Hatay'da meydana gelen ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Erzin İlçesi İsalı Mahallesi Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Otluk alanda yaşanan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Yangında otluk alan zarar görürken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY
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