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Hatay'da mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde aşırı yağış sonrası mezarlık duvarı çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çökme anının yaşandığı görülüyor. Çökme anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri, çöken duvardan geriye kalan molozları temizledi.

15.01.2024 - 09:08,  Güncelleme: 09:09
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Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

HATAY - Hatay'da aşırı yağış sonrası mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde de yağış sonrası mezarlığın duvarı çöktü. Mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anında bölgede kimsenin olmamasıysa olası bir faciayı önledi. Belen Belediyesi ekipleri de bölgede çalışma yaparak çöken duvardan geriye kalan molozları kaldırdı.

Hatay\'da mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da mezarlık duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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