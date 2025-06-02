Hatay'da takla atarak ters dönen servis midibüsündeki 25 tarım işçisi yaralandı.
Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü. Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından hastaneye sevk edildiler. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Midibüs Kazası: 25 Yaralı - Son Dakika
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