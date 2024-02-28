Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı

Hatay\'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri olan O.K. ve M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

28.02.2024 18:40  Güncelleme: 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında; 14 Şubat tarihinde İskenderun Mustafa Kemal Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelileri O.K. ile M.K.'yı 27 Şubat tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan O.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement