Hatay'da tıra çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 yaşındaki Bedirhan Açıkgöz idaresindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, park halinde olan 33 DFB 120 plakalı Mercedes Benz marka tıra çarptı. Kazada sürücü çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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