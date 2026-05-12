Hatay\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza; Antakya çevreyolu EXPO kavşağında yaşandı. Aynı istikamette seyir halinde olan M.N.D idaresindeki 34 KZJ O89 plakalı motosiklet, A.B. idaresindeki 31 ARM 142 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY