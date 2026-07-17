Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akan trafikte devrilen motosikletteki kadın ve erkeğin yere savrulduğu anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza; Hassa - Kırıkhan yolunda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle akan trafikte devrildi. Motosikletteki kadın ve erkek 2 şahıs yola savruldu. Hafif şekilde yaralanan çiftin yere savrulduğu anlar araç kamerasına yansıdı. Araç kamerasında çiftin yere savrularak sürüklendikleri görüldü. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?