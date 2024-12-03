Hatay'da servis midibüsüyle çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da motosiklet kazası: 24 yaşında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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