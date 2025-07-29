Hatay\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi Domates Durağı mevkiinde yaşandı. Belirtilen mevkide 31 AEP 461 ve 80 AGV 568 plakalı motosikletler çarpıştı. Kazada her iki sürücü çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Hastaneye sevk edilen sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY