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Hatay'da Motosiklet Kazası: Şahıs Hafif Ticari Araç Altında Kaldı - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası: Şahıs Hafif Ticari Araç Altında Kaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Kazada, motosikletten düşen 2 kişiden biri olan Suriye uyruklu V.M., üzerinden geçen hafif ticari aracın altında kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün son anda ezilmekten kurtulduğu ve genç şahsın aracın altında kaldığı görülüyor. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay\'da Motosiklet Kazası: Şahıs Hafif Ticari Araç Altında Kaldı
24.01.2024 - 10:59,
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Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletten yere düşen şahsın üzerinden hafif ticari aracın geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi çevre yolu Otogar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Motosiklette yolculuk yapan 2 kişinin yere düşmesiyle V.M. (18) adlı Suriye uyruklu şahsın üzerinden hafif ticari araç geçti. Motosiklet sürücüsünün saniyelerle ezilmekten kurtulduğu ve 18 yaşındaki gencin aracın altında ezildiği anlar güvenlik kamerasına kameraya yansıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Motosiklet Kazası: Şahıs Hafif Ticari Araç Altında Kaldı - Son Dakika


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