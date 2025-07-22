Hatay\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da uçurumdan yuvarlanan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesine bağlı Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkisinde bulunan belediye parkı alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Tanın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Nusret Tanın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tanın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY