Hatay\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Hatay'da yola dökülen toprak yığınına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat çalışmalarının yürütüldüğü kent merkezinde yola dökülen betonu kapatmak için kullanılan toprağı karanlıkta görmeyen 06 CAV 441 motosiklet sürücüsü, toprak yığınına çarparak devrildi. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, yola beton döken firma yetkililerine tepki gösterdi. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY