Hatay'da motosiklet sürücüsü ön teker kaldırarak trafiği tehlikeye attı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet sürücüsü ön teker kaldırarak trafiği tehlikeye attı, o anlar kamerada

Hatay\'da motosiklet sürücüsü ön teker kaldırarak trafiği tehlikeye attı, o anlar kamerada
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Hatay'ın Antakya-İskenderun yolu Serinyol Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, ön tekerini kaldırarak ilerledi. Arkasından gelen başka bir motosikletli ise bu anları cep telefonuyla kaydederken, ikilinin trafiği tehlikeye attığı anlar diğer vatandaşların kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaş, sürücülere tepki gösterdi.

Hatay'da trafikte motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü ile onu cep telefonu kamerasıyla kaydeden başka bir motosikletli, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay; Antakya - İskenderun yolu Serinyol Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte ön kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, arkasından gelen başka bir motosikletli tarafından sosyal medyaya video çekmek amacıyla görüntüledi. Motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye atarak ilerlediği anlar aynı güzergahtaki diğer vatandaşlar tarafından görüntüledi. Görüntüyü çeken vatandaş, trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Serinyol, Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da motosiklet sürücüsü ön teker kaldırarak trafiği tehlikeye attı, o anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da motosiklet sürücüsü ön teker kaldırarak trafiği tehlikeye attı, o anlar kamerada - Son Dakika
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