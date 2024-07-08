Hatay'da motosikletin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Arsuz ilçesinde motosikletine yılan giren vatandaş, durumu fark etmesinin üzerine aracını itfaiye istasyonuna götürdü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Motosikletin parçalarını söken itfaiye personeli, yılanı uzun süren çalışmayla yakaladı. Yavru olduğu fark edilen yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
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