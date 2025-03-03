Hatay\'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

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Hatay'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde yaşandı. Müstakil evde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki evlere sirayet etmeden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY