Hatay'da Nakliyeciler Arasında Çıkan Kavganın Failleri Yakalandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde nakliyeciler arasında çıkan yaralamalı kavganın bıçaklı faali yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Arsuz Konarlı Mahallesi'nde ikamet sahibinin 2 nakliye firmayla anlaşması sonucu nakliye işi yapan 2 grup arasında yaşanan kavgada S.A.'nın kesici aletle yaralandığı darp olayı ile ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada A.B.Ö. adlı şüpheli suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY