Hatay\'da Narenciye Bahçesine Uçan Otomobil

Hatay'da narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkaran naranciye bahçesine uçtu. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY
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