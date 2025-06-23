Hatay\'da Odunluk Yangını Kontrol Altında

Hatay'da odunlukta çıkan yangında tüpler patlamadan çıkarıldı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bir evin odunluk kısmında yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında odunlar yanarak kullanılmaz hale geldi. - HATAY