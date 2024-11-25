Hatay\'da Odunluktaki Yangın Kontrol Altında

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Hatay'da bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin odunluk kısmında yaşandı. Alevleri fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında odunlar zarar gördü. - HATAY