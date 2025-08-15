Hatay\'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde saat 22.56'da meydana geldi. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanın yandığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından saat 23.42 itibariyle orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Ekipler ormanlık alanda soğutma çalışması devam ediyor. - HATAY