Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY