Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Antakya'ya bağlı Narlıca Mahallesi'nde saat 15.48'de başlayan orman yangını, 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 60 personelin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde saat 15.48'de başladı. İhbar üzerine bölgeye orman ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 60 personelle havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
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