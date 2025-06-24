Hatay\'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etmeye başladı.

Yangın, Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'nde Amanos dağı eteklerinde ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden orman bölge ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - HATAY